Ким Чен Ын провел заседание Политбюро ЦК для обсуждения предстоящего съезда ТПК

ТАСС, 30 ноября. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел в воскресенье 21-е заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), посвященное подготовке к VIII съезду. Соответствующую информацию распространило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Политбюро ЦК ТПК заслушало доклад подготовительного комитета съезда партии о ходе приготовлений к VIII съезду партии, в том числе об итогах работы руководящих органов партийных организаций всех уровней, о партийных собраниях для назначения делегатов съезда, о подготовке документов, а также о подготовке политических и культурных торжеств в период до и после съезда", - говорится в сообщении.

Как отмечает ЦТАК, на заседании также были рассмотрены ключевые вопросы совершенствования и укрепления партийной идеологической работы.