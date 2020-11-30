Страны ЕС 205 раз водили пограничный контроль внутри Шенгена с 2015 года

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Шенгенское пространство переживает острый кризис, связанный с миграцией и пандемией, с начала 2015 года на различных границах внутри шенгенского пространства пограничный контроль возобновлялся 205 раз. Об этом сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявление которой опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

"С 2006 по 2014 годы, в течение девяти лет, внутренний контроль отдельных границ [в Шенгенском пространстве] временно вводился 25 раз. Однако с 2015 года за неполные пять лет контроль на границах вводился 205 раз. Это очень значительное увеличение. Мы должны понять его причины и срочно ответить на них", - заявила она.

Для борьбы с этим кризисом фон дер Ляйен призвала работать по трем основным направлениям. Во-первых, значительно усилить контроль на внешних границах Шенгена, чтобы снизить число нелегальных переходов границы. Во-вторых, существенно расширить полицейское сотрудничество между странами зоны для мониторинга миграционных потоков и борьбы с трансграничной преступностью. В-третьих, она призвала повысить уровень контроля за Шенгенским пространством на политическом уровне, а также более четко соблюдать нормы всеми странами ЕС.

"Я уверена, что мы должны продолжать развивать Шенген, сохраняя его значительные выгоды", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

В 2015 году в ЕС начался острый миграционный кризис. Перед лицом мощного потока мигрантов страны ЕС с сентября 2015 года начали одна за другой вводить пограничный контроль внутри сообщества. Причем, в отдельных случаях эти меры действовали до года, несмотря на то что предельный срок временного возобновления пограничного контроля в экстренных обстоятельствах, согласно Шенгенскому соглашению, не может превышать 2 месяцев. Вторая волна тотального закрытия границ началась в марте этого года в связи с пандемией коронавируса. В этот раз границы удалось открыть к июню, однако в условиях второй волны пандемии в Европе риски введения новых ограничений сохраняются.