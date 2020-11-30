Переговоры между Ливаном и Израилем по демаркации границы перенесены из-за разногласий

БЕЙРУТ, 30 ноября. /ТАСС/. Пятый раунд переговоров по демаркации морской границы между Израилем и Ливаном, проведение которого планировалось 2 декабря, перенесен на более поздний срок. Об этом сообщил в понедельник порталу Naharnet источник в ливанской делегации.

"США, которые выступают посредником на непрямых переговорах, предложили сторонам отложить раунд", - указал источник. По его информации, американский дипломат Джон Десрочер посетит Бейрут в ближайшее время "с целью преодоления тупика на переговорах из-за возникших разногласий".

Ранее стало известно, что на четвертом раунде делегации двух стран не сумели договориться относительно точки отсчета, с которой должна начаться демаркация морской границы. Все встречи команд переговорщиков проводятся в Эн-Накуре в штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Первый раунд состоялся 14 октября, второй и третий - 28 и 29 октября, четвертый - 11 ноября.

Морская граница между двумя соседними государствами, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена, в результате чего обе стороны оспаривают принадлежность шельфового блока 9, где предположительно имеются крупные запасы углеводородов. Речь идет об участке в 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны.