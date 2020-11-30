Заседание совместной комиссии по иранской ядерной сделке пройдет в Вене 16 декабря

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет 16 декабря в Вене. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"16 декабря в Вене состоится заседание совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий. Председателем совместной комиссии от имени верховного представителя ЕС Жозепа Борреля Хосепа будет генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Хельга Мария Шмид, а в ее работе примут участие представители стран Е3+2 (Франция, Германия, Великобритания, Россия, Китай) и Ирана", - отмечается в нем.