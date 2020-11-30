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Палестино-израильский конфликт

В ООН заявили, что попытки сепаратного решения палестинского вопроса не приветствуются

Возобновление прямых контактов между палестинским и израильским руководством является жизненно необходимым, подчеркнул директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. ООН выступает за необходимость справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса и против попыток сепаратного решения этой проблемы. Об этом заявил в понедельник директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов на онлайн-конференции, посвященной ситуации вокруг Палестины.

"Мы в ООН убеждены в необходимости всеобъемлющего и справедливого решения палестинского вопроса, основанного на резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, на всех документах, которые были приняты в ООН на этот счет и в рамках соответствующих ооновских форматов, - подчеркнул он. - В этом плане мы говорим о необходимости придерживаться именно подобных форматов и не приветствуем попытки сепаратного решения палестинского вопроса на каких-то треках, которые идут вразрез с уже состоявшимися и установленными решениями ООН".

Дипломат подчеркнул, что возобновление прямых контактов между палестинским и израильским руководством является жизненно необходимым.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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