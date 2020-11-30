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Кризис в Белоруссии

Силовики забрали в автобусы группу участников акции протеста пенсионеров в Минске

Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, в ходе освещения акции был задержан корреспондент РИА Новости

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Силовики забрали в автобусы группу участников акции пенсионеров "Марш мудрости", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Правоохранители перекрыли часть улицы Володарского, блокировав часть участников акции протеста, которая проходит в понедельник.

Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, в ходе освещения акции был задержан корреспондент РИА Новости.

Несколько сотен участников этой демонстрации начали движение с площади Независимости вдоль одноименного проспекта, однако дорогу в сторону Октябрьской площади им перекрыли силовики, колонна протестующих пошла обходным путем.

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