Силовики забрали в автобусы группу участников акции протеста пенсионеров в Минске

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Силовики забрали в автобусы группу участников акции пенсионеров "Марш мудрости", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Правоохранители перекрыли часть улицы Володарского, блокировав часть участников акции протеста, которая проходит в понедельник.

Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, в ходе освещения акции был задержан корреспондент РИА Новости.

Несколько сотен участников этой демонстрации начали движение с площади Независимости вдоль одноименного проспекта, однако дорогу в сторону Октябрьской площади им перекрыли силовики, колонна протестующих пошла обходным путем.