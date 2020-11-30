В Джорджии расследуют попытки привлечь жителей других штатов к выборам в Сенат

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти штата Джорджия начали расследование в отношении нескольких сторонних объединений, которые побуждают жителей других штатов голосовать во втором туре выборов, от исхода которых зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Об этом сообщил в понедельник вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер (республиканец) на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC .

Речь идет об орагнизациях America Votes, Vote Forward и New Georgia Project, которые, по словам вице-губернатора, "занимаются регистрацией людей из других штатов для голосования в Джорджии". "Эти сторонние группы обязаны не побуждать противоправное голосование. Если они поступают иначе, то понесут за это ответственность", предостерег Раффенспергер.

Он призвал избирателей штата не поддаваться на попытки бойкотировать голосование в Сенат 5 января. "Те, кто говорит вам бойкотировать выборы, находится не на вашей стороне", - отметил вице-губернатор.

По данным ABC, Республиканская партия по итогам всеобщих выборов доводит свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Вопрос контроля над Сенатом будет решаться 5 января во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два сенатских мандата.

Раффенспергер также обещал завершить 2 декабря повторный пересчет голосов по запросу избирательного штаба республиканца Дональда Трампа. Власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования в штате, согласно которым победу в нем на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. По данным властей штата, Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837), Байден - 49,51% (2 474 507). Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков.