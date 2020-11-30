Помпео обсудил со Столтенбергом приверженность США единству НАТО

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили важность единства альянса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь США провел сегодня [телефонный] разговор с генеральным секретарем НАТО, чтобы подчеркнуть важность единства и совместного подхода внутри альянса в преддверии конференции глав внешнеполитических ведомств 1-2 декабря, - отмечается в тексте. - Майкл Помпео также подтвердил поддержку США трансатлантического единства и усилий НАТО".

Как отметил госсекретарь в Twitter, организация играет важную роль в коллективных усилиях по обеспечению безопасности "перед лицом общих вызовов и угроз".