ЕСПЧ присоединил к делу Украины против России иск Нидерландов по MH-17

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присоединил к делу "Украина против России" по событиям в Донбассе 2014 года иск Нидерландов, связанный с катастрофой рейса МН-17, благодаря чему Киев получил доступ к материалам последнего. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Для нашего дела здесь есть плюсы и минусы, но плюсов больше. Плюсы в том, что в голландском иске больше материалов по уголовному делу по MH-17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле", - написал он в Facebook.

Среди минусов решения ЕСПЧ замминистра назвал вероятность затягивания рассмотрения иска Украины против РФ по событиям в Донбассе, который был подан еще в октябре 2017 года. "Учитывая общую неторопливость ЕСПЧ при рассмотрении таких дел <...>, то такое затягивание вряд ли можно считать серьезным риском, - отметил он. - В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландского дела для того, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб".

В августе Министерство юстиции РФ сообщило, что получило уведомление от ЕСПЧ о подаче Нидерландами иска к России в связи с катастрофой рейса МН-17.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, погибли 298 человек из 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.