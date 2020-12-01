ВМС США решили списать корабль Bonhomme Richard из-за последствий пожара на нем

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Универсальный десантный корабль Bonhomme Richard будет выведен из боевого строя ВМС США в связи с повреждениями, полученными в результате пожара, вспыхнувшего на нем летом этого года. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в понедельник ВМС США.

"После тщательного изучения [вопроса] ВМС приняли решение списать USS Bonhomme Richard <...> в связи со значительными повреждениями, полученными [кораблем] во время пожара в июле", - говорится в сообщении.

По оценкам американских военных, ремонт корабля может обойтись более чем в $3 млрд и занять от пяти до семи лет. В связи с этим в ВМС пришли к выводу, что восстановление Bonhomme Richard не является целесообразным. Согласно пресс-релизу, в ВМС также рассматривали возможность ремонта судна для его последующего переоборудования и использования в будущем не в качестве десантного корабля, а для альтернативных целей, однако с точки зрения затрат это также оказалось невыгодным.

Bonhomme Richard, рассчитанный более чем на 1 тыс. человек личного состава, загорелся 12 июля. Корабль тогда находился на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Потушить огонь удалось лишь 16 июля. В результате инцидента пострадали более 60 человек. 17 июля было начато расследование обстоятельств произошедшего. В конце августа агентство Associated Press со ссылкой на источник в командовании сообщало, что причиной пожара мог стать поджог. В понедельник в ВМС отметили, что расследование пока продолжается, какая-либо дополнительная информация на этот счет в пресс-релизе не приводится.