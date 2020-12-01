Рассмотрение дела партнеров адвоката Трампа перенесли на неопределенный срок

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Суд по южному округу штата Нью-Йорк перенес по меньшей мере на несколько месяцев рассмотрение дела американских бизнесменов, которые выполняли на Украине поручения Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC.

Речь идет о деле партнеров Джулиани - Льва Парнаса, Игоря Фрумана, Андрея Кукушкина и Дэвида Коррейи. Первые трое в понедельник вновь заявили в суде о своей невиновности, в том числе в связи с новым обвинительным заключением, вынесенным прокуратурой южного округа штата Нью-Йорк в конце сентября текущего года. Парнас и Коррейя обвинялись в сговоре с целью электронного мошенничества, при этом последний ранее признал свою вину.

По словам судьи, начало рассмотрения дела, которое было намечено на 1 марта 2021 года, решено перенести на фоне пандемии. Новая дата пока не объявлена. Судья предложил сторонам рассматривать в качестве возможных сроков начала процесса период с июня по октябрь следующего года.

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем партнерам Джулиани. Они якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына ныне избранного президента США, демократа Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.