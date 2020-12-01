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Франция и Великобритания впервые получат единую противокорабельную ракету для ВМС

Ее носителями станут британские вертолеты AW159 Wildcat и французские H160M Guepard

ТАСС, 1 декабря. Военно-морские силы Франции и Великобритании впервые получат единую противокорабельную ракету (ПКР) Sea Venom, предназначенную для поражения надводных целей. Об этом говорится в корпоративном журнале европейского консорциума MBDA, разрабатывающего новую ПКР.

Sea Venom является первой европейской программой по созданию унифицированного противокорабельного оружия для ВМС. Масса ракеты составляет 120 кг, длина - 2,5 м, дальность пуска - более 20 км. Боеприпас оснащен полубронебойной боевой частью массой 30 кг.

"Единую ПКР Sea Venom получат ВМС как Франции, так и Великобритании. Это важный шаг на пути унификации вооружений в Европе. Ее носителями станут британские вертолеты AW159 Wildcat и французские H160M Guepard", - говорится в издании.

Как отметили в MBDA, поставки Sea Venom британским и французским заказчикам начнутся "в ближайшее время".

В корпорации подчеркнули, что новая дозвуковая ПКР успешно прошла квалификационные стрельбовые испытания 17 ноября на полигоне Иль-дю-Леван на юге Франции.

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