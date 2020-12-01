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МИД КНР не подтвердил информацию о вакцинации Ким Чен Ына китайским препаратом от COVID-19

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что ничего подобного не слышала

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство не может подтвердить информацию о вакцинации лидера КНДР Ким Чен Ына препаратом от коронавируса, разработанным в КНР. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

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"Я не могу подтвердить эту информацию, поскольку ничего подобного не слышала, - сообщила она на регулярном брифинге. - Китайская вакцина станет глобальным достоянием, мы предоставим ее в первую очередь развивающимся странам".

По словам дипломата, Пекин выполнит свои обязательства, как только завершится процесс тестирования нового препарата. "Это наша принципиальная позиция", - подытожила Хуа Чуньин.

Как сообщило в понедельник южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленный источник в США, Ким Чен Ын вместе с семьей и рядом высокопоставленных чиновников якобы был подвергнут вакцинации от коронавируса при помощи препарата, предоставленного китайской стороной.

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КНДРКитайКим Чен Ын
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