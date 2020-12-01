Президент Молдавии назвал безответственными заявления Санду в адрес России

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал безответственными заявления избранного главы государства Майи Санду в адрес РФ и отметил, что они окажут негативное влияние на отношения двух стран.

"Безответственные декларации еще не вступившей в должность президента Майи Санду в адрес нашего стратегического партнера России окажут негативное влияние на продолжение стратегического диалога между нашими странами, который удалось наладить в течение последнего года на всех уровнях после падения олигархического режима [Владимира] Плахотнюка", - заявил он во вторник ТАСС.

По словам Додона, вопросы вывода из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и утилизации устаревших боеприпасов необходимо решать за столом переговоров, а не через "громогласные заявления, которых было сделано немало". Молдавский лидер напомнил, что в ходе налаженного с Москвой диалога министр обороны России Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов в Приднестровье. "Эту инициативу, которая может активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию, я приветствовал в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ, заинтересованность участвовать в утилизации выразили США, а также ОБСЕ", - подчеркнул президент.

Комментируя заявления Санду о том, что она не намерена встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, Додон выразил сомнение в том, что такой подход будет способствовать решению проблем граждан Молдавии, проживающих "на обоих берегах Днестра".

В период правления в Молдавии проевропейских партий отношения республики с Россией охладели и были фактически заморожены на уровне парламента и правительства. Бывший премьер-министр Молдавии Павел Филип даже рекомендовал чиновникам не посещать Москву. После парламентских выборов 2019 года в Молдавии разразился политический кризис, который привел к смене нескольких правительств. Положение спасли дипломаты ЕС, России и США, после вмешательства которых лидер проигравшей выборы Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк спешно бежал из страны. Когда к власти пришел кабинет, сформированный Ионом Кику, который был выдвинут Додоном, ситуация в отношениях Кишинева и Москвы начала меняться. Додон и поддерживающая его Партия социалистов выступают за восстановление отношений с РФ при сохранении взвешенного курса в отношении ЕС.

История вопроса

В Приднестровье расквартирована ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что Кишинев ведет переговоры с Россией о выводе ОГРВ из Приднестровья, однако работу российских миротворцев признает законной.

Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Вывоз и утилизация боеприпасов из Колбасны начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения внутримолдавских отношений. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что непризнанная республика категорически против вывода ОГРВ, но поддерживает идею утилизации боеприпасов. Однако эти вопросы, по его словам, необходимо обсуждать исключительно с РФ.

На прошедшей в августе прошлого года встрече с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Додон в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ приветствовал эту инициативу, которая, по его словам, может сдвинуть переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Заинтересованность в участии в утилизации выразили США, а также ОБСЕ, где Кишиневу предложили экспертную помощь для оценки технического состояния складов.