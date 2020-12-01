Госдеп утверждает, что Китай не выполняет режим санкций против КНДР

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент обвинил Китай в невыполнении своих обязательств по поддержанию санкционного режима ООН в отношении КНДР. Соответствующее заявление сделал во вторник заместитель помощника госсекретаря по делам КНДР Алекс Вонг.

"К сожалению, я думаю, что за последние несколько лет мы видели, что правительство одной страны в особенности - Китая - выдвинуло на Корейском полуострове приоритеты, которые все в большей степени приносят вред целям, которые разделяем мы и остальной мир", - сказал он, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

"Они стремятся дать обратный ход санкционному режиму ООН", - заявил Вонг. "Китайские власти знают, что в этом вопросе они изолированы, так что, не имея возможности добиться преждевременного ослабления санкций по дипломатическим каналам, они пытаются добиться этого обходными путями, не выполняя жестко резолюции Совбеза ООН по этому вопросу", - заявил представитель Госдепартамента.

"Китай продолжает принимать по меньшей мере 20 тыс. рабочих из КНДР, которые приносят доход, идущий непосредственно на создание вооружений Северной Кореей", - утверждал он.

По словам Вонга, американские власти во вторник запускают новую программу, в рамках которой предлагают до $5 млн за информацию о нарушениях санкционного режима в отношении КНДР.

В отношении Пхеньяна действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим. Принятая в 2017 году Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также требует от других государств выслать со своей территории всех рабочих из КНДР к концу 2019 года. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.