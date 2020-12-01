Лидер турок-киприотов предложил начать диалог по проблеме Кипра на новой основе

НИКОСИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил о стремлении приступить к переговорам по урегулированию на острове на новой основе. Такую позицию, как сообщила на своем сайте газета Kibris, лидер турок-киприотов изложил на встрече со специальным посланником генсека ООН по Кипру Джейн Холл Лют, которая состоялась во вторник в турецкой части Никосии.

Согласно информации издания, Татар сказал, что турки-киприоты стали "пострадавшей стороной" в ходе прежних раундов переговоров, а потому новый раунд следует начать с иной стартовой точки. Он также указал на необходимость соблюдения прав жителей ТРСК, в том числе в вопросе освоения углеводородных ресурсов на кипрском шельфе.

Татар также заявил о необходимости обязательного проведения пятисторонней встречи по кипрскому урегулированию с участием лидеров греков-киприотов и турок-киприотов, высокопоставленных представителей Великобритании, Греции и Турции, которые считаются державами - гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра, а также руководства ООН. "Мы сказали Лют, что конференция в формате 5 плюс 1 должна состояться", - приводит Kibris слова турко-кипрского лидера.

В сообщении также говорится, что Татар подчеркнул, что необходимо провести дополнительные переговоры с учетом того, что теперь на Кипре существуют два государства (ТРСК не признана мировым сообществом, а греко-кипрская сторона продолжает настаивать на том, что север острова - это территория Республики Кипр, оккупированная войсками Турции). По его словам, вопрос об открытии 8 октября доступа в Варошу - бывший курортный район Фамагусты, находящийся в буферной зоне Кипра, - на этой встрече не поднимался.

Позднее во вторник спецпосланника генсека ООН примет лидер греков-киприотов, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.

Челночная дипломатия

Джейн Холл Лют пытается найти точки соприкосновения между сторонами, имеющими, на первый взгляд, диаметрально противоположные позиции (Анастасиадис является сторонником федеративного устройства Кипра, а Татар - урегулирования проблемы острова на основе существования двух отдельных государств - прим. ТАСС), чтобы обозначить круг вопросов будущих межобщинных переговоров и подготовить условия для проведения встречи по урегулированию на острове в формате "пять плюс один".

Ожидается, что в среду спецпосланник генсека ООН прибудет в Афины, где обсудит ситуацию с властями Греции как одной из держав-гарантов, а оттуда отправится сразу в Нью-Йорк, поскольку ее контакты с властями Турции должны возобновиться уже после саммита ЕС, намеченного на 10-11 декабря.

В последний раз конференция по кипрскому урегулированию собиралась в пятистороннем формате в 2017 году на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана. Встреча завершилась безрезультатно, и с тех пор межобщинные переговоры по кипрскому урегулированию не возобновлялись. Греко-кипрская сторона настаивает на продолжении диалога именно с той точки, на которой он был остановлен в Кран-Монтане, однако нынешние власти турок-киприотов придерживаются на этот счет иной точки зрения.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.