Военно-морской атташе посольства США посетил главную базу ВМС Украины в Одессе

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Военно-морской атташе при посольстве США на Украине Питер Мэллори и командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Алексей Неижпапа в ходе посещения главной военно-морской базы Украины "Юг" обсудили двустороннее сотрудничество, а также вопросы безопасности в Черном и Азовском морях. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Военно-морской атташе [при посольстве США на Украине капитан второго ранга Питер Мэллори] посетил главную базу ВМС Украины [в Одессе], где провел ряд двусторонних встреч с представителями командования ВМС Украины, во время которых стороны обсудили направления двустороннего военного сотрудничества", - говорится на официальном сайте министерства.

Как уточнил Неижпапа, слова которого приводит пресс-служба, Украина и США сотрудничают в сфере подготовки экипажей кораблей, органов управления и комплектования ВМС. Встреча, по его словам, была посвящена "сотрудничеству в разных направлениях - это и подготовка личного состава, это и пополнение корабельным составом ВМС, также обсуждался вопрос безопасности среды в Черном и Азовском морях".

Накануне командование ВМС Украины провело аналогичную встречу с британскими дипломатами. Как сообщалось на странице ведомства в Facebook, в понедельник в Одессе состоялась встреча Неижпапы и атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании на Украине Тима Вудза, целью которой обозначено "обсуждение текущего состояния и перспективных направлений двустороннего военного сотрудничества", а также вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе. Кроме того, стороны обсудили реализацию проекта по созданию ракетных катеров и оснащения их современными системами вооружения и автоматизации в соответствии с практикой государств - членов НАТО.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах расширения военного сотрудничества с Великобританией, Турцией и США, а также о том, что Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Последний факт, по оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, может негативно сказаться на атмосфере стабильности на этой территории.

Что касается военного сотрудничества с Великобританией, то 7 октября стало известно, что Лондон предоставит Киеву десятилетний заем, часть из которого должна пойти на строительство ракетных катеров для ВМС Украины на британских заводах. 19 ноября американское посольство в Киеве проинформировало, что подразделения морской охраны Украины в Бердянске Запорожской области и Мариуполе Донецкой области получат от США оборудование на $4 млн.