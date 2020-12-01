Экс-глава МИД Грузии дал показания по делу о демаркации границы с Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 1 декабря. /ТАСС/. Экс-глава МИД Грузии Гела Бежуашвили был опрошен в генеральной прокуратуре страны по уголовному делу о демаркации и делимитации государственной границы с Азербайджаном, в рамках которого задержаны два человека. Об этом во вторник сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"Вопросы касались деятельности демаркационной комиссии, когда я возглавлял МИД. Я ответил на все вопросы, на которые распространялась моя компетенция. Все прошло очень корректно. Вам известно, что межведомственная государственная комиссия [по демаркации] не находилась в непосредственном подчинении МИД. Она была подотчетна Совету национальной безопасности", - сказал Бежуашвили журналистам после выхода из прокуратуры.

Гела Бежуашвили возглавлял МИД Грузии в 2005-2008 годах. До назначения на должность министра иностранных дел он в 2004-2005 годах был секретарем Совета национальной безопасности.

В октябре стало известно, что Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело о незаконной передаче части территории страны при работе комиссии по демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. В рамках следствия были задержаны сотрудник МИД Ивери Мелашвили и работник МВД Наталья Ильичева, которые в течение длительного времени были членами демаркационной комиссии. Следствие утверждает, что власти обеих стран еще в 1994 году договорились демаркировать границу согласно карте, изданной в 1938 году, однако фигуранты дела умышленно спрятали ее и при работе руководствовались картами, напечатанными в период с 1970 по 1980 гг. В результате их действий национальным интересам Грузии был нанесен урон, страна оказалась перед опасностью потери до 3,5 тыс. гектаров территории.

Работы по делимитации грузино-азербайджанской границы ведутся с 1996 года. Общая протяженность границы составляет 480 км, из них согласованы 314 км. В мае 2019 года совместная комиссия по демаркации и делимитации границы возобновила работу после перерыва, который длился несколько лет. Одним из спорных участков границы является монастырский комплекс Давид-Гареджи, расположенный между двумя странами, который состоит из пещер, высеченных в скалах. Часть комплекса находится на азербайджанской территории, часть - на грузинской, что периодически становится предметом территориальных споров.