В Японии приняли закон о бесплатной вакцинации от коронавируса

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии в среду одобрила поправки к действующему законодательству, которые позволят провести бесплатную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом журналистам на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"В рамках этого законодательства правительство Японии до середины будущего года намерено подготовить необходимый для вакцинации всего населения объем доз", - сказал Като. Он также отметил, что поправки были приняты единогласно.

Помимо бесплатной вакцинации, новое законодательство будет предусматривать покрытие медицинских расходов тем людям, у которых вакцинация вызовет негативные последствия для здоровья.

Власти Японии уже подписали контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, американской фармацевтической компанией Pfizer и американской биотехнологической фирмой Moderna на поставку в будущем вакцин от коронавируса. В то же время в самой Японии также ведется разработка сразу нескольких вакцин.

В Японии общее число случаев заражения коронавирусом превысило 151,7 тыс., умерли 2 206 человек.