Трамп заблокирует военный бюджет с упоминанием освобождения от ответственности соцсетей

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что наложит вето на проект военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), если в документе будет раздел об освобождении от ответственности интернет-компаний.

"Раздел 230 [закона об этике в сфере коммуникаций], являющийся подарком по [освобождению] от ответственности для технологических компаний (только компании в США это имеют), - это серьезная угроза национальной безопасности и честности выборов. Наша страна никогда не будет в безопасности, если мы позволим это оставить, - говорится в сообщении Трампа в Twitter. - Если этот опасный и нечестный раздел не будет полностью убран из военного бюджета, я безоговорочно наложу на документ вето, когда он поступит мне на стол".

Раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

В конце мая американский лидер подписал исполнительный указ о регулировании деятельности соцсетей в стране. По словам Трампа, этот документ призван установить новое регулирование на основе данного раздела. Как отметил тогда глава Белого дома, социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.