Байден считает, что поражение Трампа на выборах в США "пойдет стране на пользу"

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Избранный, по оценкам ведущих американских СМИ, президентом США демократ Джозеф Байден считает, что поражение на выборах действующего американского лидера - республиканца Дональда Трампа - пойдет Соединенным Штатам на пользу. Соответствующее заявление политик сделал в интервью, опубликованном в среду на сайте газеты The New York Times.

"По моим ощущениям, то, что Дональд Трамп не останется на посту президента еще на четыре года, пойдет на пользу этой стране", - указал Байден. При этом он подчеркнул, что в условиях пандемии у него не было времени на ликование в связи с прогнозируемой всеми авторитетными СМИ победой на выборах. "Впереди много работы. Я сконцентрирован на том, чтобы как можно скорее приступить к ней", - указал политик.

23 ноября профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность.

Церемония инаугурации нового президента США состоится 20 января 2021 года. Тем не менее действующий президент не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.