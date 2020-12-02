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Выборы президента США - 2020

Байден пока не намерен что-либо менять в политике Трампа в отношении Китая

Демократ пояснил, что сначала хочет проанализировать имеющееся соглашение с КНР и проконсультироваться с традиционными союзниками США в Азии и Европе, чтобы "можно было выработать последовательную стратегию"

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Джозеф Байден, признанный американскими СМИ избранным президентом США по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов, пока не намерен что-либо менять в политике в отношении Китая, проводимой администрацией действующего президента Дональда Трампа. Об этом политик рассказал в опубликованном в среду интервью газете The New York Times.

Он, в частности, заявил, что пока хочет оставить в силе 25-процентные тарифы, введенные администрацией Трампа в отношении почти половины китайского экспорта в США, равно как и достигнутые между Вашингтоном и Пекином договоренности о приобретении Китаем в 2020-2021 годах американских товаров и услуг на $200 млрд с целью достижения сбалансированности в торговле двух стран. Байден дал понять, что сначала намерен оценить эффективность и целесообразность этих мер, а уже потом принимать по ним какие-либо решения.

"Я не собираюсь предпринимать каких-либо немедленных действий, это касается и тарифов. Я не собираюсь ограничивать свои возможности выбора", - сказал он. Байден пояснил, что сначала хочет проанализировать имеющееся соглашение с Китаем и проконсультироваться с традиционными союзниками США в Азии и Европе, чтобы "можно было выработать последовательную стратегию".

"Думаю, что наилучшей стратегией в отношении Китая является та, при которой достигается общее понимание с нашими союзниками или с теми, кто, по крайней мере, считался нашими союзниками, - сказал Байден. - Это будет для меня основным приоритетом в первые недели моего президентства - наш возврат к усилиям по достижению понимания с нашими союзниками".

Байден рассказал, что в своей политике в отношении торговли США с КНР он будет акцентировать усилия на достижении прогресса в устранении "недобросовестной практики" со стороны Китая, к которой он отнес похищение интеллектуальной собственности, демпинг товаров, противоправное субсидирование корпораций и принуждение к передачи технологий американскими компаниями китайским корпорациям.

По мнению Байдена, в отношениях с Китаем США должны использовать "рычаги влияния", которыми Соединенные Штаты в настоящее время не располагают, а следовательно, они должны быть созданы. Для этого, считает он, у США есть все возможности - от двухпартийного консенсуса на этот счет до промышленного и научного потенциалов.

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