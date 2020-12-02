Кабмин Литвы одобрил бесплатную выдачу виз преследуемым властями гражданам Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Литвы поддержало предложение внешнеполитического ведомства и одобрило отмену консульского сбора за въездную визу для тех граждан Белоруссии, которые, по оценке инстанций Литвы, подвергаются на родине преследованиям и намерены укрыться в соседней стране. Решение об этом было принято в среду на заседании кабмина.

Как пояснил, представляя проект постановления, глава МИД Линас Линкявичюс, консульский сбор за визу обычно вносят неправительственные организации, опекающие в Литве таких граждан Белоруссии. "Считаем это нецелесообразным и предлагаем сбор отменить", - сказал он. Правительство с этим согласилось.

По данным МВД балтийской республики, Литва по гуманитарному исключению со времени начала кризиса в Белоруссии в общей сложности разрешила въезд 674 гражданам Белоруссии. Согласно принятому в августе постановлению кабмина, с учетом выводов специальной рабочей группы о положении в Белоруссии жителям этой страны, безопасности которых на родине, возможно, что-то угрожает, по отдельному ходатайству МВД может предоставляться право въезда в Литву с особыми, как отмечалось в решении, гуманитарными политическими целями.