Страны ОДКБ приняли заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран ОДКБ уверены в необходимости формирования справедливого и рационального миропорядка, основанного на международном праве.

"Убеждены, что у человечества есть возможность сообща обеспечить сохранение мира, стабильности и безопасности для всех, найти достойный ответ современным вызовам и угрозам, - отмечается в документе. - Решение стоящих перед человечеством задач возможно только в условиях справедливого и рационального миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права".

Страны ОДКБ также не исключают создания Информационно-аналитического центра для выявления угроз.

"В целях мониторинга обстановки и своевременного выявления угроз коллективной безопасности государства - члены рассматривают возможность создания Информационно-аналитического центра ОДКБ", - говорится в декларации.

Участники ОДКБ поддержали "продолжение совместной работы по противодействию экстремистской деятельности, в том числе в рамках рабочей группы по борьбе с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности [стран] ОДКБ". Они отметили "успешную реализацию антинаркотической стратегии ОДКБ на 2015-2020 годы и высокую практическую значимость принятого стратегического документа на очередной пятилетний период в деле пресечения контрабанды афганских наркотиков в зону ответственности организации, борьбы с организованными наркогруппировками". В документе констатируется, что члены ОДКБ "реализуют перечень дополнительных мер по снижению напряженности в таджикско-афганском приграничье".

Члены ОДКБ "будут активизировать практическое взаимодействие по совместному противодействию угрозам и вызовам в информационном пространстве, в том числе в рамках операции "Прокси".

Лидеры стран ОДКБ также считают, что формирование нового международного порядка будет сложным и длительным, для этого нужно уйти от стремления к монополии и доминированию в международных делах.

"Формирование нового международного порядка, основанного на принципе "безопасность каждого - это безопасность всех", будет, безусловно, сложным и длительным, - отмечается в документе. - Международное сообщество должно полностью избавиться от конфронтационного мышления, стремления к монополии и доминированию в международных делах".

Стратегии безопасности

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности также предложили представителям организации, а также СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и Евросоюза встретиться и обсудить их стратегии безопасности.

"Предлагаем организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности", - отмечается в документе.

Борьба с коронавирусом

​​​​​​Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подчеркнули координирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в предотвращении эпидемиологических угроз и выступили за повышение ее потенциала. Соответствующее положение содержится в опубликованной в среду на сайте Кремля декларации, принятой по итогам сессии Совета коллективной безопасности организации.

Отмечается, что страны ОДКБ приветствуют взаимную поддержку, оказание друг другу гуманитарной помощи и содействия в борьбе с распространением коронавивируса. "Государства - члены ОДКБ подчеркивают координирующую роль Всемирной организации здравоохранения в вопросах предотвращения угроз санитарно-эпидемиологического характера и выступают за повышение ее потенциала", - подчеркивается в документе.

На фоне глобального характера пандемии и рисков возникновения новых эпидемий страны - участницы намерены продолжить обмен опытом в областях профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, подготовки специалистов, совершенствования системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Они также подтверждают солидарность призыву генерального секретаря Организации Объединенных Наций к немедленному и глобальному прекращению огня в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. ОДКБ продолжит линию на углубление сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями, в том числе по практическому задействованию коллективных миротворческих сил ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира.

Как указано в декларации, организация за годы своего существования "заняла достойное место в ряду авторитетных международных и региональных организаций, стала действенным фактором поддержания региональной стабильности и устойчивого развития". При этом добавляется, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне государства ОДКБ с тревогой отмечают деградацию механизмов обеспечения безопасности в мире, продолжающуюся эскалацию напряженности, в том числе на евразийском пространстве.

"ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках международно признанных переговорных форматов, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права без избирательного подхода", - говорится в декларации. Для этого государства - члены организации продолжат проведение совместных консультаций.

Совместные учения

Страны ОДКБ также заявили о намерении продолжать проведение совместных учений.

"Государства-члены с учетом развития военно-политической обстановки продолжат совершенствование потенциала сил и средств системы коллективной безопасности, повышение готовности войск (коллективных сил) ОДКБ к решению задач по предназначению на основе плана развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы и соответствующих решений Совета коллективной безопасности", - говорится в тексте декларации.

"Государства-члены продолжат проведение регулярных совместных учений", - отмечается в документе. При этом стороны высоко оценили эффективность ежегодно проводимых совместных мероприятий по этому направлению.

Кроме того, в документе подчеркивается востребованность использования опыта России в борьбе с террористическими группировками на территории Сирийской Арабской Республики.

Обмен данными

Кроме того, страны ОДКБ будут улучшать обмен данными о перемещениях боевиков, возвращающихся с Ближнего Востока.

"Государства - члены (ОДКБ) в связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке отмечают угрозу иностранных террористов-боевиков, возвращающихся в страны исхода. Государства - члены будут проводить работу по совершенствованию механизмов обмена информацией по данной категории лиц и их перемещениях, продолжат сотрудничество по линии компетентных ведомств", - говорится в декларации.

В документе члены организации "решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях" и заявили о нацеленности "продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН путем полного осуществления соответствующих резолюций ее Совета Безопасности и Глобальной контртеррористической стратегии". Они также "выступают за дальнейшие усилия, направленные на скорейшее завершение работы над Всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом".

В декларации отмечена "важность и актуальность инициированного Республикой Казахстан Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, направленного на укрепление международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН". "Одновременно государства - члены будут наращивать усилия, направленные на отражение угроз международного терроризма, в том числе связанных с финансированием, подготовкой и оснащением иностранных террористов-боевиков для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах, их возвращением из зон конфликтов в страны гражданской принадлежности", - подчеркивается в документе.

Участники ОДКБ выразили "готовность к активизации совместных шагов по противодействию международному терроризму, нейтрализации его ресурсной базы, противодействию вербовке и участию граждан в террористической деятельности".