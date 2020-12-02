Полиция задержала замначальника словацкой контрразведки

ПРАГА, 2 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала в среду заместителя руководителя Словацкой информационной службы (контрразведки) Бориса Бэнё. Об этом информировало Словацкое радио.

В ходе прошедшей спецоперации были задержаны шесть действующих и бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб, полиции и других силовых структур, в том числе бывший руководитель контрразведки Петер Гашпарович. Против них выдвинуты обвинения в коррупции и организации преступной группировки. На допрос вызван экс-президент словацкой полиции Милан Лучанский, который также подозревается в совершении уголовных преступлений.

Словацкие СМИ информировали 24 ноября о задержании бывшего начальника Словацкой информационной службы Любомира Арпаша по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением, по которому проходят взятые ранее под стражу экс-президент словацкой полиции Тибор Гашпар и бывший руководитель Национального агентства криминалистики Петер Грашек.

Задержанным в последние недели силовикам предъявлены обвинения. Если судом будет доказана их вина, им грозят длительные сроки заключения. У следствия имеется информация о причастии этих высокопоставленных офицеров к тяжким уголовным преступлениям.

Многие из подозреваемых силовиков покинули высокие посты после убийства 21 февраля 2018 года словацкого журналиста Яна Куциака. Он вскрыл коррупционные схемы во властных структурах, что привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера Словакии лидера социал-демократов Роберта Фицо.