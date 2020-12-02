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Политический кризис в Киргизии
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Конституционная палата Киргизии признала законным перенос срока парламентских выборов

Члены палаты не удовлетворили запрос лидера партии "Реформа" Клары Сооронкуловой

БИШКЕК, 2 декабря. /ТАСС/. Конституционная палата Верховного суда Киргизии признала законным решение парламента о переносе даты проведения повторных парламентских выборов. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС из зала заседания.

Члены палаты не удовлетворили запрос лидера партии "Реформа" Клары Сооронкуловой и признали решение парламента о переносе даты проведения повторных парламентских выборов в стране законным.

В случае положительного решения представителей Конституционной палаты, Центризбирком обязан был объявить дату повторных выборов, которые по закону должны были пройти в первое воскресенье февраля 2021 года.

Сторонники проигравших парламентские выборы в Киргизии партий 4 октября организовали акцию протеста в Бишкеке, которая впоследствии переросла в массовые беспорядки. В результате продолжавшихся несколько дней протестов в отставку ушли президент страны Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

Результаты выборов были признаны ЦИК недействительными и повторное голосование назначено на конец декабря нынешнего года. Однако впоследствии парламент принял закон, предусматривающий перенос даты повторных выборов. Они должны были состояться не позднее "1 июня 2021 года".

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КиргизияПолитический кризис в Киргизии
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