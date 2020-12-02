В ЛНР опровергли заявления Киева о срыве Россией внеочередного заседания контактной группы

ЛУГАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Заявления Киева о якобы срыве внеочередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе со стороны России не соответствуют действительности. Об этом в среду заявила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева.

Ранее сообщалось, что в среду Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет встречу по ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР.

"Мы знаем, что со стороны Российской Федерации было приложено максимум усилий для того, чтобы представитель ЛНР господин Владислав Дейнего и представитель ДНР госпожа Наталья Никонорова участвовали в онлайн-конференции Совета Безопасности ООН. И Украина делает информационные заявления о том, что необходимо заседание контактной группы. Сегодня представители Украины сделали заявление и обвинили Российскую Федерацию в том, что она умышленно сорвала заседание контактной группы", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Кобцева подчеркнула, что республики не давали своего согласия на проведение внеочередного заседания контактной группы. "Говорить о каком-либо срыве - это всего лишь имитация со стороны Украины бурной деятельности", - добавила Кобцева.

Она также рассказала, что киевские силовики ведут "ползучее наступление", продолжая оборудовать свои позиции у села Желобок. "На сегодняшний день мы имеем картину, когда непосредственно от места, где было зафиксировано нахождение Вооруженных сил Украины, на 60 м вперед в нейтральную зону были прорыты траншеи", - сказала она.