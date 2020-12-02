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Президент Германии заявил, что не уверен, выдержала бы НАТО еще четыре года при Трампе

Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что при новом президенте США Европе будет легче обсуждать с Вашингтоном спорные темы

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что при новом президенте США Европе будет легче обсуждать с Вашингтоном спорные темы. Об этом он заявил в интервью еженедельнику Zeit, которое опубликовано в среду.

"Мы сможем снова говорить с американцами так, чтобы даже спорные темы нас не разделяли. Уже это хорошо, учитывая, что мы испытали. И, честно говоря, я не знаю, выдержала бы НАТО еще четыре года [президентства] Трампа", - сказал он.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над баллотирующимся на второй срок действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Теги
СШАГерманияШтайнмайер, Франк-ВальтерТрамп, Дональд
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