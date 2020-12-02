Суд Киева продлил на год расследование дела Порошенко о наступательной операции в Донбассе

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева продлил на год досудебное расследование дела против экс-президента страны Петра Порошенко по факту отданного им в 2014 году приказа о начале военной операции в Донбассе. Об этом в среду сообщили в пресс-службе его партии "Европейская солидарность".

"Печерский районный суд продлил на год срок досудебного расследования уголовного дела, которое открыто по заявлению депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича против пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко за организацию контрнаступления украинской армии в Донбассе в 2014 году", - говорится в сообщении на сайте партии.

Дело касается приказа Порошенко от 30 июня 2014 года, когда Украина вышла из режима перемирия. Шуфрич считает, что Порошенко вышел из переговоров о ситуации в Донбассе и приказал начать наступательную операцию. В свою очередь экс-президент считает такой шаг "контрнаступлением".

Осенью один из адвокатов Порошенко Илья Новиков сообщил, что против его подзащитного возбуждено не менее 58 уголовных дел. Он отметил, что "на самом деле их может быть еще больше". При этом защита Порошенко считает все эти дела политически мотивированными. Адвокаты заявляли, что против бывшего главы государства открыты дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны, свержении конституционного строя, захвате государственной власти, госизмене, присвоении собственности, финансировании терроризма.