Дутерте вновь пригласил Путина на Филиппины

БАНГКОК, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику, а также поблагодарил за предложение предоставить вакцину против коронавируса. Об этом он заявил в среду во время виртуального получения верительных грамот от нового посла РФ на Филиппинах Марата Павлова.

"В следующем году исполняется 45 лет нашим дипломатическим отношениям, - напомнил он. - Я пользуюсь этой возможностью, чтобы повторить свое приглашение президенту Владимиру Путину посетить Филиппины". "Это будет возможность отметить [юбилей], а также подтвердить прочную дружбу и двустороннее сотрудничество", - проводит слова филиппинского лидера телеканал CNN Philippines.

В октябре 2019 года прошлый российский посол Игорь Ховаев заявлял, что Путин уже принял предыдущее приглашение Дутерте. Тогда дипломат сообщил, что российская сторона готова сделать все, чтобы организовать визит как можно скорее. Если Россия реализует этот план, то это будет первый визит Путина в Манилу после двух поездок Дутерте в Москву - в 2017 и 2019 годах.

Дутерте также поблагодарил Россию за предложение предоставить Филиппинам вакцину против коронавируса. "Мы благодарим Россию за предложение поставить "Спутник V" и поделиться этой технологией по производству препарата с Филиппинами", - сказал он. В свою очередь Павлов назвал совместную борьбу двух стран с коронавирусом многообещающей областью для двустороннего сотрудничества. "Я уверен, что наше сотрудничество и возможное распространение, а также производство российской вакцины "Спутник V" в республике внесут большой вклад в дальнейшее развитие дружеских и конструктивных отношений между РФ и Филиппинами", - отметил Павлов.

Накануне пресс-секретарь президента Гарри Рок сообщил, что Филиппины закупят вакцины от коронавируса у четырех производителей из России, Китая, США и Великобритании. Речь идет о препаратах компаний Sinovac Biotec, AstraZeneca, Pfizer и российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Предполагается, что для закупки вакцины для 60 млн граждан страны потребуется 73,2 млрд песо ($3,64 млрд).

30 января на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. В середине августа в стране было зарегистрировано 150 тыс. случаев заражения, этот показатель был достигнут на две недели раньше, чем рассчитывали специалисты. В Университете Филиппин прогнозируют, что число инфицированных коронавирусом в стране к концу текущего года может составить более 585 тыс. К настоящему времени число заразившихся на Филиппинах превысило 434,3 тыс., вылечились 399 тыс. пациентов, умерли более 8,4 тыс. человек.