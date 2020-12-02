CNN: Трамп заявил о решимости баллотироваться в президенты США в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полон решимости баллотироваться на пост главы государства на выборах 2024 года, если придется признать свое поражение на выборах этого года. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, Трамп сделал такое заявление во вторник во время приема в Белом доме по случаю предстоящего Рождества. "Прошедшие четыре года были изумительными", - приводят источники слова республиканца, обращавшегося к приглашенным на прием. "Мы пытаемся остаться еще на четыре года. Если не получится, то увидимся через четыре года", - добавил глава государства.

Согласно публикации, Трамп в очередной раз заявил, что на выборах в начале ноября он одержал победу над демократом Джозефом Байденом. Республиканец выразил уверенность, что американцы внимательно следят за разбирательствами в судах, призванными оспорить итоги голосования в ряде штатов. Телекомпания обращает внимание на то, что Трамп и многие гости во время приема пренебрегли ношением защитных масок, рекомендованных медиками в качестве одного из средств профилактики от заражения коронавирусом нового типа.

9 ноября информационный портал Axios сообщал, что Трамп рассматривает возможность вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Позднее об этом информировали и другие американские СМИ. Около 47% жителей США поддерживают участие нынешнего хозяина Белого дома в президентской гонке в 2024 году, свидетельствуют опубликованные ранее результаты опроса, проведенного совместно газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Тем не менее действующий президент не признает поражения и решил обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.