WP: Белый дом намерен провести в декабре 25 праздничных мероприятий

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен провести в Белом доме в декабре не менее 25 праздничных мероприятий, несмотря на рост количества случаев заражения новым коронавирусом в стране и рекомендации избегать массовых скоплений людей в закрытых помещениях. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The Washington Post.

По данным источников издания, многие сторонники американского лидера скептически относятся к ограничениям, направленным на борьбу с распространением нового коронавируса, и посетят рождественские мероприятия, которые пройдут в официальной резиденции президента. Так, на каждое мероприятие, включая бал 10 декабря, приглашено более 50 гостей, что, как подчеркивает газета, "может поставить под угрозу здоровье сотрудников Белого дома и других лиц, занимающихся организацией" праздничных мероприятий. По словам источника газеты, большинство гостей не будут заранее сдавать тест на новый коронавирус. Кроме того, считает издание, гости вряд ли будут носить маски и соблюдать социальное дистанцирование на вечерних приемах, которые обойдутся Республиканской партии в несколько миллионов долларов.

При этом представители Белого дома сообщили изданию, что во время мероприятий будут соблюдаться все предписания и рекомендации специалистов.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 13,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 270,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.