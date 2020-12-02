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Посол Израиля заявил, что США вряд ли перенесут свое посольство обратно в Тель-Авив

Александр Бен Цви отметил, что взаимоотношения избранного президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху давние и "совсем не плохие"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Американское посольство вряд ли переедет из Иерусалима обратно в Тель-Авив. Об этом заявил в среду посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Не думаю, что это произойдет. Потому что действительно очень сильный жест со стороны Америки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам дипломата, взаимоотношения избранного президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху давние и "совсем не плохие", поэтому Вашингтон вряд ли пойдет на перенос посольства обратно.

При этом, отметил посол, это было бы "очень обидно". "Это было бы так, когда кто-то меняет что-то в дипотношениях между странами", - добавил он.

В 2018 году США официально признали Иерусалим израильской столицей и перенесли туда свое посольство.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, необходимых ему для победы над действующим президентом Дональдом Трампом, который не признал поражения.

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