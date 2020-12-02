Санду грозит устроить протесты, если из подчинения президента Молдавии выведут спецслужбы

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду пригрозила вывести людей на улицы, если парламент одобрит вывод из подчинения главе республике Службы информации и безопасности. Об этом она сообщила в ходе брифинга в среду, проинформировав, что соответствующий законопроект уже был направлен в законодательный орган.

"Проект закона, по которому Служба информации и безопасности выводится из подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление со стороны политика, который проиграл выборы президента. <…> Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа, чтобы защитить демократию", - сказала она.

Санду обвинила действующего президента страны Игоря Додона в попытке урезать полномочия президента перед ее вступлением в должность и в узурпации власти.

Срок полномочий действующего президента Додона истекает 23 декабря. Санду была признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.