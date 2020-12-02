В Вашингтоне заявили, что скоро представят стратегию ВМС США по Арктике

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Арктическая стратегия ВМС США будет представлена в скором времени. Об этом министр ВМС страны Кеннет Брейтвейт сообщил в среду, заявив о важности "более внушительного присутствия" Соединенных Штатов в регионе.

"В мире есть другие страны, которые осознали ее [Арктики] важность для нас. Это должно быть сигналом тревоги для всех американцев. Как у арктического государства у нас должно быть более внушительное присутствие [в регионе] для обеспечения верховенства закона и свободы судоходства в этой части света", - сказал Брейтвейт, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Сегодня нам необходимо это видимое присутствие <...>. Проекция силы, контроль на море и способность гарантировать нашим партнерам, союзникам и своему собственному народу, что мы, ВМС США, думаем об этом в первую очередь", - добавил американский министр.

"В скором времени мы собираемся представить Арктическую стратегию", - продолжил Брейтвейт. По его словам, благодаря этому документу ВМС США "гораздо более явно" смогут посвятить себя деятельности в Арктике. "Однако мы должны осознавать, что если мы не сделаем шаг вперед быстро, те, кто бросают нам вызов на арене соперничества великих держав, уже будут там. Я видел это. Россия ремилитаризировала Арктику. Китай вновь посвятил себя строительству ледоколов. <...> Так что ВМС и Корпус морской пехоты США <...> привержены гораздо более заметному присутствию в Арктике, чем ранее", - заявил Брейтвейт.

Президент России Владимир Путин 5 марта утвердил основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года. К основным национальным интересам РФ в Арктике отнесены в том числе обеспечение суверенитета и территориальной целостности, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства.