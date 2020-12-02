Санду призвала своих сторонников выйти на пикет у парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на митинг к зданию парламента республики, когда депутаты соберутся на пленарное заседание. При этом она обвинила действующую власть в попытке ограничить полномочия главы республики.

"Призываю вас завтра прийти к парламенту в [медицинских] масках, соблюдая дистанцию, чтобы защитить голос и волю народа. Мы должны противостоять попытке узурпировать власть со стороны олигархического большинства и как можно скорее добиться досрочных парламентских выборов", - обратилась она к сторонникам на брифинге в среду.

Санду, в частности, обвиняет депутатов в намерение вывести из подчинения главы республике Службу информации и безопасности. По ее словам, соответствующий законопроект ранее направлен в законодательный орган.

Срок полномочий президента Игоря Додона истекает 23 декабря. Санду признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.