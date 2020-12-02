Соцпартия Молдавии продолжит укреплять стратегическое партнерство республики с Россией

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) продолжит укреплять стратегическое партнерство Молдавии с Россией. Это подчеркнула в среду лидер ПСРМ Зинаида Гречаный в поздравительном послании председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву по случаю 19-летия российской партии.

"ПСРМ уделяет самое серьезное внимание стратегическому партнерству нашей страны с Российской Федерацией. Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы добрые дружеские отношения между нашими странами развивались по всем направлениям", - говорится в послании, которое опубликовала пресс-служба ПСРМ.

Соцпартия контролирует 37 мест из 101 в парламенте Молдавии. Ее неформальным лидером выступает действующий президент страны Игорь Додон, который завершает свой президентский срок 23 декабря. После этого Додон намерен вновь возглавить Соцпартию.