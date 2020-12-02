В Джорджии заявили, что пересчет голосов пока не показал больших отличий от итогов выборов

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Джорджии не заметили существенных отличий при повторном пересчете голосов, отданных на президентских выборах в США, в 110 из 159 округов этого штата. Об этом сообщил в среду вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер (республиканец) на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

"Мы пока что не увидели существенных разночтений в результатах ни по одному округу. Мы и, как я полагаю, большинство избирателей ожидали именно этого", - сказал вице-губернатор.

Он уточнил, что сотрудники избиркомов 110 округов Джорджии в среду утром завершили повторный пересчет голосов. Обновление результатов выборов на сайте вице-губернатора начнется примерно через два часа. Власти уверены, что перепроверку удастся завершить во всем штате в срок - до наступления четверга.

Власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837), Байден - 49,51% (2 474 507). Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков.

Штаб Трампа 21 ноября запросил проведения нового пересчета в Джорджии. Представители республиканца полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при состоявшейся повторной обработке бюллетеней.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.