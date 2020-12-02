Помпео на встрече глав МИД НАТО обсудил Китай, Россию и контроль над вооружениями

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе видеоконференции глав внешнеполитических ведомств НАТО 1-2 декабря призвал к активизации сотрудничества для противостояния Китаю и обсудил вопросы, связанные с Россией и контролем над вооружениями. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Кейла Брауна.

"В ходе продуктивной дискуссии с лидерами альянса госсекретарь Помпео подчеркнул угрозу, которую представляет Коммунистическая партия Китая (КПК) для интересов альянса в области безопасности, и призвал к усилению сотрудничества для защиты от враждебных действий со стороны КПК", - говорится в документе.

По словам Брауна, "госсекретарь и его иностранные коллеги также обсудили дополнительные темы, имеющие критически важное значение для альянса". "Другие обсуждения фокусировались на России, контроле над вооружениями, региональной безопасности <...>", - отметил он. Кроме того, главы ведомств "провели откровенный разговор с министрами иностранных дел Украины и Грузии относительно безопасности в Черном море".