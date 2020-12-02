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Маас заявил, что сокращение войск в Афганистане должно быть связано с ясными условиями

Глава МИД Германии предупредил об опасности "сползания к войне, хаосу и еще большему насилию" в стране

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО считают, что сокращение войск международной коалиции в Афганистане должно быть связано с ясными условиями и не представлять угрозу мирному процессу. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса по итогам переговоров с коллегами из государств-членов альянса.

"Мы много вложили в Афганистан и проявили солидарность. С нашей точки зрения, сокращение войск должно быть связано с четкими условиями", - считает он. "Мы не должны легкомысленно отказываться от этого рычага в мирном процессе", - указал Маас.

"Мы в долгу перед афганским обществом", - подчеркнул германский министр, предупредив об опасности "сползания к войне, хаосу и еще большему насилию" в стране.

Теги
АфганистанГерманияМаас, Хайко
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