В НАТО заявили, что не откажутся от принципа консенсуса в решениях о расширении альянса

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс не откажется от принципа консенсуса всех государств НАТО при принятии решений о вступлении в альянс новых государств. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам последней в этом году видеоконференции глав МИД альянса.

"Принятие решений на основании консенсуса останется основой нашего альянса. Совершенно очевидно, что решения о расширении НАТО - это то, что требует поддержки всех стран - членов. В то же время многие страны НАТО подтвердили готовность расширить свою поддержку Украины и Грузии, как в рамках сотрудничества по линии НАТО, так и в двустороннем режиме", - сказал он, отвечая на вопрос грузинского журналиста.

Министры среди прочих тем обсуждали на видеоконференции экспертный доклад о реформировании альянса - "НАТО - 2030", в котором, в частности, содержится рекомендация упростить принятие части решений в НАТО, заменив действующий принцип консенсуса или единогласного одобрения на какую-то форму квалифицированного большинства голосов.

НАТО пообещала принять Украину и Грузию более 12 лет назад. В апреле 2008 года на саммите альянса в Бухаресте лидеры альянса сделали политическое заявление, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", добавив, что это произойдет, когда они будут соответствовать всем критериям для вступления, не уточняя сроков. По оценкам многих как российских, так и западных экспертов, именно эта декларация подтолкнула Тбилиси 4 месяца спустя - в августе 2008 года - развязать агрессию в Южной Осетии, предпринятую ради попытки вернуть территорию республики под свой контроль военным путем, поскольку одним из критериев для вступления страны в НАТО является отсутствие у нее территориальных конфликтов.