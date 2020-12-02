В США заявили, что вопрос о помиловании адвоката Трампа в Белом доме не обсуждался

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Вопрос о "превентивном" помиловании адвоката действующего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, а также кого-либо из детей главы государства в Белом доме на обсуждался. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Трампа Кейли Макинэни.

На брифинге в Белом доме ее спросили, рассматривает ли республиканец возможность того, чтобы заранее помиловать кого-то из своих детей и обсуждал ли он вопрос о помиловании с Джулиани. "Я не слышала никаких упоминаний о каком-либо помиловании ни в одной из бесед, которые были у меня в Белом доме", - сказала Макинэни. По ее словам, единственным исключением стало дело экс-помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, указ о помиловании которого президент США подписал на прошлой неделе.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в беседах со своими советниками выражал обеспокоенность относительно того, что при новой администрации во главе с демократом Джозефом Байденом американский Минюст может попытаться ему "отомстить", используя для этого его родственников - дочь Иванку, сыновей Дональда-младшего и Эрика, а также зятя и старшего советника Джареда Кушнера. В связи с этим республиканец, по данным издания, поднимал вопрос о возможности того, чтобы заранее предоставить им, а также Джулиани президентское помилование. Газета утверждала, что на прошлой неделе Трамп якобы обсуждал этот вопрос с самим Джулиани. Он в свою очередь факт такой беседы с президентом опроверг.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался громкий скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына ныне избранного президента США демократа Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.