НАТО приветствует прорыв на межафганских переговорах в Дохе

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. НАТО приветствует прорыв на переговорах афганского правительства и движения "Талибан" (запрещено в России) в Дохе (Катар) и теперь ожидает прогресса на пути к согласованию всеобщего прекращения огня. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам последней в этом году видеоконференции глав МИД альянса.

"Мы приветствуем прорыв на переговорах в Дохе. Это важный шаг к долгосрочному политическому урегулированию конфликта в Афганистане. Теперь мы хотим увидеть быстрый прогресс по согласованию политической дорожной карты, в том числе по важнейшему вопросу о всеобъемлющем прекращении огня, - заявил он. - Достигнутая сегодня договоренность показывает, что стороны, которые ведут этот диалог, способны добиваться прогресса даже по сложным вопросам. Впереди предстоит еще длинный путь со многими препятствиями".

Столтенберг подчеркнул, что НАТО "находится в Афганистане почти 20 лет и приветствует любое продвижение к политическому урегулированию".

В настоящий момент США проводят значительное сокращение своего контингента в Афганистане, а страны НАТО на встрече министров обороны в феврале следующего года в Брюсселе должны принять решение, намерены ли они также вывести войска из этой страны или будут продолжать свою операцию "решительная поддержка".

Ранее в среду на переговорах в Дохе делегации правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" сформировали совместный рабочий комитет для определения повестки дня предстоящих прямых переговоров, объявил представитель правительственной делегации Надер Надери.

Ранее сообщалось, что стороны диалога в Дохе завершили процедурные вопросы и приступают к обсуждению повестки переговоров непосредственно о восстановлении мира в Афганистане. До сих пор в столице Катара шли "переговоры о переговорах" - предварительный диалог о базовых условиях для начала прямых переговоров о восстановлении мира в Афганистане между делегациями афганского правительства и "Талибана". Контакты не раз прерывались из-за разногласий по вопросам о религиозной составляющей переговоров и роли сделки США с талибами как основы межафганского урегулирования.

В последние несколько дней афганские СМИ сообщали, что делегации, принимающие участие в диалоге в Дохе, завершили урегулирование процедурных вопросов и достигли окончательной договоренности для начала переговоров. Однако до последнего времени эти соглашения не были приняты ни руководством Афганистана, ни лидерами "Талибана".