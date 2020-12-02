NYT: Байден не уволит главу ФБР, если Трамп оставит его на посту

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Избранный, по оценкам ведущих американских СМИ, президентом США демократ Джозеф Байден не планирует сменять нынешнего главу Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея, если тот сохранит свой пост до инаугурации нового главы государства 20 января 2021 года. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источник из числа представителей Байдена.

По словам источника, переходная команда демократа "не снимет директора ФБР с должности, если Трамп не уволит его". Газета обратилась за подтверждением публикации в пресс-службу Байдена, которая пока не ответила на запрос.

Издание напоминает, что при передаче дел от одной администрации США следующей кадровые перестановки, как правило, не затрагивают директора ФБР. В обратном случае требуется подробное обоснование столь экстраординарной меры, пояснила газета.

Газета The Washington Post в конце октября сообщала о том, что президент-республиканец Дональд Трамп неоднократно обсуждал со своими советниками возможность увольнения Рея и министра юстиции - генерального прокурора Уильяма Барра после выборов 3 ноября. Трамп разочаровался в Рее и Барре якобы из-за того, что они не начали расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, которого республиканец неоднократно обвинял в коррупции.

Прежний глава ФБР Джеймс Коми непосредственно перед выборами в США 2016 года возобновил расследование в отношении Хиллари Клинтон за использование в бытность ее госсекретарем США личного ящика электронной почты в служебных целях. Клинтон на тот моменты была кандидатом в президенты от демократов. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов, Коми информировал, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.