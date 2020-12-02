Бигэн примет участие в заседании Совета министров ОБСЕ 3 декабря

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет 3 декабря в дистанционном режиме. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Госдепартамента.

"Заместитель госсекретаря Стивен Бигэн примет участие в проводящемся в виртуальном режиме заседании Совета министров ОБСЕ 3 декабря 2020 года. Заместитель госсекретаря Бигэн присоединится к министрам иностранных дел и должностным лицам высокого ранга 57 государств-участников ОБСЕ, которые соберутся под председательством премьер-министра Албании Эди Рамы с целью обсудить весь спектр вопросов трех аспектов безопасности ОБСЕ (военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном)", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Заместитель госсекретаря Бигэн обратит внимание на жестокие разгоны [демонстрантов] в Белоруссии после сфальсифицированных выборов 9 августа, недавнюю вспышку насилия в Нагорном Карабахе, продолжающуюся агрессию России на востоке Украины и оккупацию суверенных территорий Украины и Грузии, приднестровский конфликт в Молдавии, а также злонамеренные действия и гибридные угрозы России", - утверждается в заявлении.

Как указали в Госдепе, во время заседания Бигэн "призовет к действиям в рамках борьбы с нарушениями прав человека и репрессиями в отношении гражданского общества и независимых СМИ, решения экономических и экологических проблем, а также укажет на необходимость восстановления транспарентности в военных вопросах путем переговоров по совершенствованию Венского документа ОБСЕ [2011 года] о мерах укрепления доверия и безопасности". Пандемия нового коронавируса, говорится в документе, "повлияла на все три аспекта безопасности ОБСЕ". "Министерская встреча ОБСЕ представляет собой важную возможность привлечь внимание к текущим проблемам и возможностям укрепления региональной безопасности", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Запланированное на 3-4 декабря заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ впервые в истории из-за пандемии пройдет в режиме видеоконференции.