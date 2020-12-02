Глава МИД Великобритании назвал НАТО самым успешным альянсом в истории

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Великобритания поддерживает усилия НАТО по борьбе с кибератаками и распространением дезинформации со стороны враждебных государств, поскольку этот альянс зарекомендовал себя как самый успешный в истории. Соответствующее заявление сделал в среду министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"НАТО является самым успешным альянсом в истории. И он приобретает еще большее значение в то время, когда наши враги проводят операции на грани мира и войны, устраивая кибератаки и распространяя дезинформацию. Великобритания поддерживает усилия НАТО, направленные на адаптацию к противостоянию новым угрозам и вызовам, которые включают в себя ответ на технологические инновации, угрозы в киберпространстве, гибридные войны и необходимость сочетания политических и военных инструментов для большей эффективности", - отметил глава британского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров с коллегами из стран-членов НАТО.

Рааб подчеркнул, что в ходе встречи главы МИД обсудили "наращивание военных сил со стороны России, контроль над вооружениями, Китай, миссию НАТО в Афганистане и безопасность в районе Черного моря". Он также призвал государства - члены альянса "продолжать коллективно реагировать на злонамеренные действия других стран, как это было в случае с отравлением [Алексея] Навального".

МИД королевства напомнил, что в ноябре правительство Великобритании направило дополнительные £16,5 млрд ($22 млрд) на укрепление оборонного потенциала страны на протяжении предстоящих четырех лет, что стало самым большим объемом инвестиций в оборонную сферу за последние 30 лет. С учетом новых вложений общая сумма финансирования оборонного сектора в ближайшие годы возрастет на £24,1 млрд ($32 млрд) по сравнению с расходами, запланированными в предыдущем бюджете, а ежегодно в стране будут создаваться 10 тыс. новых рабочих мест. Эти средства пойдут на создание нового агентства по вопросам искусственного интеллекта, Национальных кибернетических сил для защиты населения от вредоносных действий, нового космического командования, способного запустить первую британскую ракету в 2022 году, и мощного надводного флота.