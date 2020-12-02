Глава МИД Испании выступила за диалог между НАТО и РФ в сферах, где есть общие интересы

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая выступила за диалог между НАТО и Россией в сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства королевства, распространенного по итогам последней в этом году видеоконференции глав МИД НАТО.

Министр выразила мнение, что "будущее альянса должно быть более политическим". "Трудно, если не невозможно, поддерживать сильную и заслуживающую доверия позицию сдерживания, если она не поддерживается сильным политическим союзом", - сказала Гонсалес Лая. Она также затронула "различные текущие вопросы, начиная с деликатных отношений с Россией", уточнили в МИД Испании.

"Хотя позиция России по определенным вопросам представляет собой "постоянный вызов" для союзников [по НАТО] и их партнеров, отношения с Россией должны оставаться в рамках "двустороннего подхода", - говорится в коммюнике. Министр выразила мнение, что "диалог - это лучший вариант в тех сферах, где есть общие интересы".

Гонсалес Лая назвала Китай источником "возможностей и вызовов". "Испания поддерживает усилия НАТО по определению масштабов потенциальных вызовов, создаваемых действиями Китая на глобальном уровне, и их возможного воздействия на интересы альянса", - говорится в пресс-релизе.