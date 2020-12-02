Гутерриш анонсировал план ООН, ЕС и Всемирного Банка по восстановлению Бейрута

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН), Европейский союз и Всемирный банк подготовили план восстановления Бейрута после разрушительного взрыва в порту города, прогремевшего в августе 2020 года. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на международной конференции, проводимой в онлайн-формате по инициативе Франции с целью сбора гуманитарной помощи Ливану.

"Наши усилия должны быть сфокусированы на поддержке самых уязвимых граждан", - подчеркнул генсек. Он сообщил о предстоящем запуске совместного плана "реформирования, восстановления и реконструкции" Бейрута, разработанного Всемирным банком, ЕС и ООН. "С помощью этого плана вместе мы можем помочь ливанскому народу преодолеть этап чрезвычайной ситуации и встать на путь долгосрочного восстановления и реконструкции", - считает Гутерриш.

"Мы можем отреагировать на потребности в восстановлении и реконструкции Бейрута, особенно порта, а также пострадавших территорий и групп населения", - продолжил глава ООН. "В рамках устойчивого городского планирования и реализации быстрых социально-экономических восстановительных мер мы можем начать "оживление" Бейрута - сердце Ливана", - добавил он.

4 августа в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли около 200 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.

9 августа Франция при поддержке ООН организовала первую международную конференцию помощи Бейруту и ливанскому народу в связи со взрывом в порту. По итогам экстренного форума было собрано более четверти миллиарда евро в виде финансовых обязательств стран-участниц.

Президент Ливана, выступая в сентябре на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, привел данные Всемирного банка, согласно которым на восстановление Бейрута и разрушенной инфраструктуры потребуется в общей сложности $10 млрд.