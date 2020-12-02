В США заявили, что будут добиваться, чтобы конкуренция великих держав не переросла в войну

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут добиваться того, чтобы конкуренция великих держав не переросла в вооруженный конфликт. С таким заверением выступил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

"Нужно гарантировать, что это будет оставаться конкуренцией великих держав, не превращается в конфликт или войну великих держав. <...> Нужно гарантировать, что этого не произойдет. Мы хотим гарантировать, что условия будут сохраняться для конкуренции великих держав. Для вооруженных сил это важно", - заявил военачальник на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

При этом ключевым элементом американской стратегии Милли назвал сдерживание. "Вы хотите сдерживать потенциального противника", - подчеркнул генерал. По его словам, чрезвычайно важно, чтобы такой противник знал о потенциале противоположной стороны. "Нет никакого проку, если ваш противник по теории сдерживания не имеет никакого представления о вашем потенциале", - отметил Милли.

По мнению генерала, не менее важно демонстрировать потенциальному противнику волю. "Ваш противник должен знать, что у вас есть воля применять имеющийся потенциал. А частью этого является поддержание связи. <...> Важно иметь линии связи даже с врагами и противниками, чтобы шел обмен мнениями. Часть моей работы как председателя [КНШ] - поддерживать контакты с противниками по <...> секретным <...> каналам", - сказал Милли.