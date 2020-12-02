Глава МИД Израиля приветствовал решение Чехии открыть дипломатический офис в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази приветствовал в среду решение властей Чехии открыть офис с дипломатическим статусом в Иерусалиме. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства еврейского государства опубликовал в Twitter.

"Я только что говорил с моим коллегой [главой МИД Чехии Томашем] Петршичеком и поздравил его [в связи] с решением открыть официальный дипломатический офис в Иерусалиме. Это решение, а также признание Иерусалима столицей Израиля подчеркивает силу нашей дружбы и стратегического партнерства", - написал Ашкенази.

С инициативой перенести чешское посольство в Иерусалим выступил семь лет назад президент республики Милош Земан. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время визита в Израиль в феврале 2019 года заявил, что в повестке дня правительства не значится перенос посольства из Тель-Авива. На данный момент только США и Гватемала перенесли свои диппредставительства из Тель-Авива в Иерусалим. Открытие американской дипмиссии в городе в мае 2018 года привело к всплеску массовых протестов палестинцев.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израиль занял восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивает, что Иерусалим является его "единой и неделимой" столицей. Палестинцы не оставляют надежд сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства. Совет Безопасности ООН отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал страны ООН вывести диппредставительства из города (резолюция 478 от 20 августа 1980 года).